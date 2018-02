Rusia si Estonia au facut un schimb de spioni

Estonianul Raivo Susi a fost repatriat odata cu rusul Artiom Zincenko, la postul de frontiera Koidula din sud-estul Estoniei. Cei doi au beneficiat de gratieri prezidentiale.Susi, care lucra in domeniul aeronautic, a fost arestat in Rusia in februarie 2016, pentru fapte comise in perioada 2004-2007. In decembrie anul trecut, el a fost condamnat la 12 ani de inchisoare cu regim sever, pentru spionaj.Zincenko a fost condamnat in 2017 de un tribunal din Tallinn la cinci ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea GRU, serviciul de informatii al fortelor armate ruse. El era rezident in Estonia din 2013.Agentia France Presse reaminteste un alt schimb de spioni intre Rusia si Estonia , dupa ce fosta republica sovietica si-a redobandit independenta si a devenit membra a NATO si a Uniunii Europene. In 2015, Rusia l-a eliberat pe ofiterul estonian Eston Kohver, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru spionaj, in schimbul lui Alexei Dressen, fost membru al serviciilor de securitate estoniene, care efectua o pedeapsa de 16 ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Moscovei. Atunci, informatia privind schimbul a fost facuta publica de serviciul de informatii al Rusiei, FSB.