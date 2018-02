VIDEO Armata israeliana prezinta imagini cu loviturile aeriene efectuate sambata in Siria

This is the Iranian UAV that infiltrated Israeli territory early this morning pic.twitter.com/R1cfL4v5dF — IDF (@IDFSpokesperson) February 10, 2018

Israelul a anuntat sambata ca si-a trimis avioanele de lupta in Siria, unde acestea au lovit cel putin 12 tinte iraniene si siriene, dupa ce anterior in cursul diminetii a doborat o drona iraniana care zbura deasupra teritoriului sau. Israelul a mai precizat ca unul din avioanele sale F-16 a fost surprins de tiruri ale apararii antiaeriene din Siria si s-a prabusit pe un camp din apropiere de localitatea israeliana Harduf, in nordul tarii, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni.Ulterior, mass-media de stat din Siria au anuntat ca apararea antiaeriana siriana a raspuns unei noi agresiuni din partea Israelului si ca a contracarat mai multe atacuri asupra pozitiilor militare din sudul tarii.Doborarea avionului F-16 a declansat o escaladare serioasa a tensiunilor, Israelul lansand apoi de-a lungul zilei bombardamente de amploare in Siria.Fortele aeriene israeliene au vizat aproape regulat tinte militare siriene sau pozitii ale Hezbollah in Siria, insa atacurile lor de sambata par sa fie cele mai intense de pana acum.