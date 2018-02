​VIDEO Carnavalul de la Rio de Janeiro a inceput cu o noua controversa iscata de primarul Marcelo Crivella

Pe treptele din fata primariei, Regele Momo, monarhul obez si jovial care simbolizeaza efervescenta nebuneasca a uneia dintre cele mai mari sarbatori populare de pe planeta, a primit cheia simbolica a orasului de la un subordonat al primarului.Crivella l-a imbratisat pe Regele Momo si pe restul "familiei regale a carnavalului", dar a evitat sa atinga cheia orasului.Inainte de ceremonia de deschidere a carnavalului, nu a fost clar daca Marcelo Crivella va fi prezent la eveniment.Crivella este episcop al uneia dintre cele mai puternice biserici evanghelice din Brazilia, iar anul trecut, in primul an de mandat, el a fost absent la ceremonia de deschidere a carnavalului. Primarul nu a fost prezent nici la paradele de pe Sambodromo - unul dintre cele mai importante evenimente anuale ale orasului.Atitudinea rezervata a lui Marcelo Crivella fata de carnaval se afla in contrast puternic cu cea pe care a avut-o predecesorul sau, Eduardo Paes si multi alti fosti primari ai orasului.Fanii carnavalului spun despre Crivella ca este impotriva petrecerii din motive religioase si ca este in stare sa strice evenimentul pentru intregul oras."Toata lumea stie ca este evanghelic si ca influenta bisericii evanghelice creste mult in Brazilia. Insa, amestecarea politicii cu religia nu este in regula nicaieri in lume", a spus Elizabeth Saar, un sociolog din Brazilia care s-a aflat in fata primariei inainte de ceremonia de deschidere a carnavalului.Totusi, in Brazilia, milioane de persoane sunt atrase de bisericile evanghelice si de politicienii adepti ai acestei religii, in parte ca reactie la saracie si violenta."Nu este adevarat ceea ce spun unii oameni, ca primarul are un fel de prejudecata impotriva carnavalului. Nu vreau sa stric petrecerea", a spus Crivella."Inimile noastre sufera din cauza violentei. Carnavalul aduce speranta", a adaugat el.Potrivit AFP, la carnavalul de la Rio de Janeiro participa 6 milioane de oameni. Intre acestia se numara aproximativ 1,5 milioane de turisti din Brazilia si din strainatate. Multi dintre acestia participa la petrecerile de strada, in timp ce doar 72.000 pot urmari parada de la stadionul Sambodromo.Potrivit estimarilor primariei, orasul castiga peste un miliard de dolari din turism la acest carnaval, in parte datorita unei medii de 86% de ocupare a locurilor de cazare in timpul evenimentului.