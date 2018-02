Sora lui Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean sa faca o vizita la Phenian "cat de curand posibil"

Ea este prima membra a “dinastiei” de la Phenian ce merge in Sud de la Razboiul Coreean din 1950-1953 si pana acum. Kim Yo Jong a fost insotita de Kim Yong Nam, seful de stat formal al Coreei de Nord.Cele doua parti au discutat despre relatiile intercoreene, iar Moon a raspuns invitatiei spunand: “Sa facem acest lucru sa se intample prin crearea, in viitor, a conditiilor necesare”.Moon a afirmat in trecut ca este dispus sa mearga la Phenian, dar probabil ca Statele Unite se vor opune unei astfel de vizite pentru ca Washingtonul foloseste o politica de aplicare a “presiunii maxime” la adresa regimului nord-coreean.