UPDATE VIDEO Siria a doborat un avion de lupta israelian / Israelul raspunde cu un atac pe scara larga, bombardand sistemele anti-aeriene siriene si pozitii iraniene din Siria

Ministerul de externe de la Teheran a spus ca informatiile ca Israelul a interceptat o drona iraniana sunt “ridicole”.Moscova este serios ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si cere partilor implicate sa dea dovada de retinere si sa evite escaladarea tensiunilor, a transmis ministerul rus de externe. “Este necesar sa fie respectate neconditionat suveranitatea si integritatea teritoriala a Siriei si a altor tari din regiune” se spune intr-un comunicat de presa.Imagini cu locul unde s-a prabusit avionul de lupta israelianTeheranul nu poate confirma informatiile privind interceptarea unei drone iraniene de catre israelieni "pentru ca sunt niste mincinosi. Daca sirienii o confirma, Iranul o va confirma si el", a declarat comandantul adjunct al Garzilor Revolutionare iraniene, generalul de brigada Hossein Salami,Israelul nu cauta sa provoace o escaladare a situatiei din regiune, a declarat un purtator de cuvant al armatei. “Suntem dispusi, pregatiti si capabili sa-i facem sa platesca un pret usturator pe toti cei care ne ataca, totusi, nu cautam sa escaladam situatia. Acesta a fost un efort defensiv declansat de un act iranian de agresiune si noi ne aparam spatiul aerian, suveranitatea si populatia”, a adaugat oficialul.Armata israeliana spune ca a lansat un atac pe scara larga impotriva sistemelor de aparare anti-aeriana siriene si a pozitiilor iraniene din Siria. “12 tinte, inclusiv trei baterii de aparare anti-aeriana si patru instalatii iraniene care sunt parte a prezentei militare a Iranului in Siria au fost atacate”, se spune intr-un comunicat al armatei.Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului spune ca Israelul a lovit in zone aflate la sud-vest de capitala Damasc si in estul provinciei Homs timp de mai multe ore dupa rasarit. O serie de raiduri a vizat pozitii apartinand guvernului sirian si aliatilor sai din centrul Siriei, in zona bazei aeriene T4, dar si obiective din desertul Homs, potrivit OSDO.Agentia de stat siriana SANA spune ca, sambata, apararea anti-aeriana raspune unei “noi agresiuni israeliene”. De asemenea, televiziunea de stat afirma ca explozii, despre care se cred ca sunt generate de atacuri israeliene, sunt auzite in zona de langa Damasc.-------“Un elicopter de lupta a interceptat cu succes un UAV (vehicul aerian fara pilot) iranian ce a fost lansat din Siria si se infiltrase in Israel”, a transmis dimineata armata israeliana printr-un comunicat de presa.“IDF (Fortele Israeliene de Aparare) au lovit sistemele iraniene de control din Siria ce trimisesera UAV-ul in spatiul aerian israelian. Tir anti-aerian sirian masiv, un F16 s-a prabusit in Israel, pilotul este in siguranta”, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Jonathan Conricos.Presa de stat siriana a citat o sursa militara ce a spus ca apararea anti-aeriana siriana a deschis focul in urma unui act de “agresiune” impotriva unei baze militare si a lovit “mai mult de un avion”. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut o rara vizita pe frontul Israel Siria marti si a avertizat inamicii tarii sa nu-i “testeze” hotararea.