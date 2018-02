Mike Pence a plecat dupa cinci minute de la o cina unde ar fi trebuit sa stea la aceeasi masa cu Kim Yong-nam

Vicepresedintele american s-a aflat in proximitatea lui Kim Yong-nam pentru o perioada scurta de timp, dar cei doi au incercat sa se evite, conform informatiilor agentiei de stiri Yonhap.Pence si Kim ar fi urmat sa fie oaspetii presedintelui sud-coreean Moon Jae-in inainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, insa vicepresedintele american a parasit receptia dupa cinci minute, evitandu-l pe seful statului nord-coreean. Spre deosebire de Pence, atat Moon Jae-in, cat si prim-ministrul japonez Shinzo Abe au dat mana cu liderul nord-coreean.In cadrul ceremoniei, presedintele Moon a declarat ca spera ca lumea sa-si aminteasca de Jocurile Olimpice ca fiind "ziua in care a venit pacea". Sambata, Moon se va intalni cu delegatia nord-coreeana.Jocurile Olimpice au fost marcate de tensiunile cauzate de programul nuclear al Coreei de Nord. Mike Pence a venit la ceremonia de deschidere a Olimpiadei cu Fred Warmbier, tatal studentului american care a murit dupa ce a fost eliberat din inchisoare in Coreea de Nord. De cealalta parte, Coreea de Nord a organizat o parada militara, initial programata pentru aprilie, cu o zi inainte de ceremonie.