ONU cere Spaniei sa interzica prezenta copiilor la coride

"Pentru a preveni efectele negative ale coridelor asupra copiilor, comitetul recomanda ca statul sa interzica participarea copiilor sub 18 ani ca luptatori sau spectatori la astfel de evenimente", se arata in concluziile Comitetului.De asemenea, Comitetul a transmis delegatiei spaniole ca exista ingrijorare privind nivelul violentei in cele 55 de scoli de lupte cu tauri din Spania si a intrebat daca Spania a luat in considerare interzicerea copiilor si la astfel de institutii.Delegatia spaniola a spus ca, desi coridele sunt reglementate de guvernele regiunilor autonome din Spania, copiii de peste 14 ani pot sa primeasca lectii practice in luptele cu tauri si ca fiecare astfel de scoala precum si fiecare guvern autonom are reguli diferite in ceea ce priveste coridele.Un membru al comitetului a spus ca luptele cu tauri reprezinta o "violenta extrema" de care copiii trebuie protejati."Nu este vorba doar de copiii-luptatori, vorbim si de cei care sunt spectatori. Dorim sa protejam copiii si sa nu fie expusi la astfel de violente. Speram ca guvernul spaniol si guvernele autonome din Spania sa interzica celor sub 18 ani sa participe la astfel de activitati", a spus Gehad Madi, un membru al Comitetului, pentru un ziar spaniol.Delegatia spaniola a declarat ca va lua in considerare recomandarile.Guvernul regional din Catalonia a interzis coridele acum opt ani, insa decizia a fost anulata in 2016 de Curtea Constitutionala din Spania. Motivarea Curtii a fost ca acest obicei este "o expresie de natura culturala care face parte din patrimoniul cultural national".