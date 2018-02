Politia din Marea Britanie avertizeaza cu privire la riscurile provocarii "24 Hour Challenge"

Asa-numita ''Provocare de 24 de ore'' (24 Hour Challenge) incurajeaza persoanele din public sa isi amenajeze cazemate din marfurile magazinelor si depozitelor si sa ramana ascunse pana cand unitatile se inchid urmand ca mai apoi sa iasa, sa isi petreaca timpul cum doresc si dimineata sa iasa afara.Politia a dat exemplul unui caz petrecut in Sheffield, cand Abid Mirza a declarat ca ''a trecut prin momente grele'' cand fiul sau in varsta de 11 ani si-a petrecut noaptea intr-un magazin Ikea.Detectiv inspector Anna Sedgwick din cadrul Departamentului de politie din South Yorkshire a subliniat ca riscurile ce pot rezulta in urma unor astfel de evenimente ''nu sunt deloc amuzante si pot fi catastrofale''.''Depozitele si magazinele contin cantitati importante de produse grele si obiecte ce pot sa cada cu usurinta si sa zdrobeasca pe cineva daca acestea sunt miscate incorect sau sunt utilizate pentru a amenaja cazemate improvizate'', a precizat ea.''Pe langa riscurile la adresa sigurantei, de multe ori copiii fac acest lucru fara cunostinta parintilor, ceea ce poate declansa operatiuni ample de cautare si chiar ii pot determina pe acestia sa ii declare disparuti'', a mai spus Sedgwick.''Aceasta nu cauzeaza numai teama si ingrijorare pentru parinti, prieteni, familie si comunitatea locala, ci poate fi si o risipa a timpului pretios al echipajelor de politie de care ar putea fi nevoie pentru situatii de viata si de moarte'', a mai spus inspectoarea adaugand ca politia colaboreaza cu unitatile de invatamant pentru a creste nivelul de constientizare in privinta unor astfel de ''isterii''.