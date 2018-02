Viktor Orban: Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice

"Trebuie sa integram tarile balcanice in UE, chiar UE a acceptat deja acest lucru", a spus Orban in cadrul unui forum de afaceri intre Serbia si Ungaria, potrivit news.ro."Chiar au mentionat un posibil an al aderarii - 2025. Nu suntem multumiti de aceasta data, credem ca este prea indepartata", a adaugat prim-ministrul ungar.Orban s-a intalnit cu prim-ministrul Serbiei, Ana Brnabic, inainte de forumul de la Budapesta.