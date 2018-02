Trump: Si Israelul trebuie sa faca compromisuri pentru a se ajunge la pace

"Vreau sa spun clar ca Ierusalimul este capitala Israelului. In ceea ce priveste granitele, voi sustine concluzia la care vor ajunge cele doua parti implicate", a declarat Trump pentru cotidianul israelian Hayom."Cred ca ambele parti trebuie sa faca compromisuri semnificative pentru a se ajunge la pace", a adaugat Trump, fara sa a face ale precizari.Interviul vine in contextul unor noi tensiuni intre palestinieni si ambasadorul american in Israel, David Friedman, dupa ce un palestinian a ucis un cetatean evreu. Dupa crima, Friedman a afirmat pe Twitter ca donase o ambulanta catre comunitatea ucigasului si ca se roaga pentru familia victimei adaugand: "Liderii palestinieni l-au ridicat in slavi pe criminal".Aceasta ultima afirmatie a atras o replica din tabara palestiniana."Declaratiile ambasadorului american ne fac sa ne punem intrebari in legatura cu functia pe care o exercita", a spus Nabil Abu Rdainah, purtatorul de cuvant al presedintelui palestinian Mahmoud Abbas. "Oare el reprezinta America sau Israelul?", a adaugat el."Recomandarile si sfaturile lui Friedman, care nu au ca scop ajungerea la pace prin actiuni juste si cu legitimitate internationala, au dus la aceasta criza in relatiile dintre SUA si Palestina", a spus Rdainah.