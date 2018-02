In Rusia, judecatorii pot conduce beti, fara risc de contraventie

Noul cod rutier, publicat in Monitorul oficial rus, interzice politiei rutiere sa le retina judecatorilor permisul de conducere, sa ii supuna controlului cu aparatul etilotest si chiar sa le intocmeasca un proces-verbal in cazul unei infractiuni rutiere.Singura posibilitate ramasa pentru politistii care doresc sa aplice legea: sa redacteze un raport despre infractiunea comisa, care va trebui transmis Ministerului de Justitie.Un astfel de regim preferential exista deja in codul rutier rus, dar se aplica pana acum numai procurorilor. Acesta este in primul rand menit sa "impiedice politia sa exercite presiuni asupra procurorilor", asa cum a subliniat Parchetul general rus, care a initiat aceasta masura.