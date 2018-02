Bruxelles: Alerta cu antrax in cladirea care gazduieste Consulatul Romaniei

UPDATE In jurul orei 17,00, operatiunea politiei s-a incheiat. Rezultatele analizelor nu sunt cunoscute deocamdata.Ca masura de precautie, politia a aplicat procedura standard, care vizeaza izolarea persoanelor in contact cu pudra suspecta si tratamentul preventiv.Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al politiei din Bruxelles-Ixelles, Olivier Slosse.MAE a precizat, in cursul serii, ca "reprezentantii unei societati comerciale care isi desfasoara activitatea in acelasi imobil cu Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Bruxelles au semnalat politiei prezenta unui plic care continea o pulbere alba".In urma acestei sesizari, ca masura de precautie, autoritatile belgiene au aplicat procedurile standard, intrarea in imobil fiind izolata, fara a afecta activitatea de lucru cu publicul a Sectiei Consulare, arata MAE."Reprezentantii politiei au comunicat reprezentantilor Ambasadei faptul ca nu exista motive de ingrijorare si ca au fost indeplinite procedurile standard, aplicabile in astfel de situatii.In prezent, activitatea Sectiei Consulare se desfasoara in parametri normali, iar acest eveniment nu a afectat integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman", potrivit sursei citate.