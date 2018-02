Rio de Janeiro gazduieste, incepand de vineri, un carnaval al superlativelor

- Aceasta cifra cuprinde numarul persoanelor care urmeaza sa iasa pe strazi pe parcursul carnavalului, echivalenta cu populatia din Rio de Janeiro. Primaria spera sa atraga 1,5 milioane de turisti din Brazilia si din intreaga lume, cu 400.000 mai multi decat anul trecut.- Este vorba despre scolile din "Grupo Especial" (grupul special), fiecare avand intre 3.000 si 4.000 de persoane, elita carnavalului, acestea defiland toata noaptea de duminica spre luni pe Sambadrom, in fata a peste 70.000 de spectatori in cadrul unei competitii jurizate, pe baza unor criterii foarte stricte, de 54 de membri ai juriului. Ca si in fotbal, scolile sunt impartite in mai multe categorii, cele din ''divizia a doua'' defiland vineri si sambata.- Aceasta este lungimea Sambadromului, un stadion mare in forma de bulevard, inconjurat de tribune, unde vor evolua carele, dansatorii si percutionistii scolilor de samba.- Primaria estimeaza ca afluxul de turisti va injecta 3,5 miliarde de reali in economia orasului, aproximativ 875.000 de euro. Un avantaj pentru un oras care trece printr-o criza financiara grava.- Hotelurile din Rio sunt ocupate in proportie medie de 86%, in crestere fata de procentul de 71% inregistrat anul trecut, potrivit datelor furnizate de Asociatia Industriei Hoteliere din Brazilia (ABIH).- Pentru a defila pe Sambodrom, persoanele care nu sunt membre ale unei scoli de samba isi pot achizitiona costume in schimbul unei sume situate intre 800 si 1.600 de reali (intre 200 si 400 de euro).- Guvernul a anuntat distribuirea gratuita la nivel national, pe perioada festivalului, a 106 milioane de "camisinhas", numele dat prezervativelor in Brazilia. Cifra este echivalenta cu jumatate din populatia Braziliei. Pe langa acestea, vor fi distribuite 200.000 prezervative pentru femei si 3,8 milioane de pliculete de gel lubrifiant.- Aceasta este cifra vanzarilor anticipata de compania producatoare de bere AmBev in zona de desfasurare a festivalului si in zonele limitrofe.- Primaria a anuntat instalarea a 32.560 de toalete publice pe strazile din Rio in timpul carnavalului. Pe strazile cele mai populate, precum Bola Preta, unde se estimeaza ca vor fi, sambata, 1,5 milioane de petrecareti, proportia ar fi de o toaleta la 2.600 de persoane. Insuficient, mai ales tinand cont de estimarile privind numarul litrilor de bere care vor fi consumati, noteaza sursa citata. Insa, persoanele surprinse in timp ce isi fac nevoile pe strada sunt pasibile de o amenda in valoare de 563 reali (130 de euro).In acest an, ceremonia de inmanare a cheilor orasului, care marcheaza debutul oficial al Carnavalului de la Rio de Janeiro, are loc vineri, 9 februarie.