Germania: Criticat, Martin Schulz renunta sa mai fie ministru de Externe in noul guvern Merkel

"Declar prin prezenta ca renunt la intrarea mea in guvern", a transmis Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el revendicase miercuri postul de sef al diplomatiei, in cadrul unui acord de coalitie cu Angela Merkel.Actualul ministru german de externe, Sigmar Gabriel, il atacase in urma cu o zi pe Schulz, acuzandu-l ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Merkel."Ceea ce ramane este numai regretul de a vedea pana la ce punct la noi in SPD (Partidul Social-Democrat) se actioneaza cu putin respect unii fata de altii si de a vedea cum cuvantul dat conteaza atat de putin", a declarat Sigmar Gabriel pentru editia de vineri a grupului de jurnale regionale Funke.Sigmar Gabriel, fost lider al SPD, s-a referit la anuntul facut miercuri de Martin Schulz ca doreste sa devina ministru de externe in noul guvern pe care Angela Merkel se pregateste sa il formeze.Martin Schulz, care a mai anuntat ca va parasi presedintia SPD cucerita in urma cu un an, exclusese insa categoric ca se va alatura unui guvern condus de sefa conservatorilor.In ce il priveste, Sigmar Gabriel nu va face parte din marea coalitie alcatuita cu dificultate de Angela Merkel. Miercuri dimineata, tabara conservatoare a cancelarului si social-democratii au cazut de acord asupra unui program comun de guvernare si au intocmit lista ministerelor pe care le va detine fiecare partid."Mi-am asumat cu placere functia de ministru de externe si in ochii cetatenilor mi-am indeplinit bine indatoririle", a continuat Sigmar Gabriel. "Este clar ca regret ca aceasta stima publica a muncii mele lasa complet indiferenta nou a conducere a SPD", a deplans el.