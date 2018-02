Comandantul armatei nord-coreene, considerat intr-o vreme al doilea cel mai puternic om de la Phenian, a fost demis si trimis la reeducare

Presa nord-coreeana a confirmat vineri demiterea comandantului armatei nord-coreene Hwang Pyong-so, dupa ce presa sud-coreeana a dezvaluit ca acesta a fost destituit din cauza unor acuzatii de coruptie, relateaza AFP, citata de news.ro.

Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.

Biroul Politic General este institutia militara cea mai puternica in Coreea de Nord, insarcinata cu detasarea ofiterilor sau controlul ideologic al soldatilor, un efectiv estimat la 1,3 milioane de oameni.

Hwang a fost demis in urma unei inspectii a Biroului si trimis intr-un centru de reeducare al partidului, a dezvaluit saptamana aceasta Serviciul National sud-coreean de Informatii (NIS).

Presa a scris ca acest conducator de rang inalt a fost acuzat ca a primit mita.

Dupa venirea la putere, la sfarsitul lui 2011, a lui Kim Jong-un, epurarile la varful armatei si chiar in interiorul dinastiei staliniste aflate la putere au fost relativ frecvente.

Confirmarea acestei destituiri are loc in plina faza de "destindere" intre cele doua Corei, dupa ce Nordul a trimis in Sud o delegatie de rang inalt sa asiste, vineri seara, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang.

Aceasta destindere ramane insa relativa, in contextul in care armata nord-coreeana a participat joi la o importanta defilare militara in capitala, iar regimul a inregistrat in ultimii doi ani progrese in programele sale balistic si nuclear.

Un fost vicepresedinte al Comisiei Nationale a Apararii, Hwang Pyong-so a fost considerat o perioada drept al doilea cel mai puternic om in Coreea de Nord.

El a condus delegatia nord-coreeana care s-a dus in Sud in 2014, cu ocazia Jocurilor Asieii la Incheon.