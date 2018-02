VIDEO Alexei Navalny publica o ancheta in care il acuza pe vicepremierul Serghei Prihodko, supranumit Daddy, ca primeste mita de la oligarhul Deripaska / De ce crede miliardarul ca Victoria Nuland uraste Rusia

Imaginile, bazate in special pe imaginile filmate de o tanare prezentata drept escorta, il arata pe oligarhul care detine gigantul aluminiului Rusal alaturi de un barbat care seamana foarte bine cu Serghei Prihodko, vicepremier si sef de cabinet al guvernului rus.Potrivit lui Alexei Navalny, croaziera celor doi barbati a avut loc pe iahtul lui Oleg Deripaska ien 2016 in largul Norvegiei."Oligarhul imbarca un oficial de rang inalt pe iahtul sau: e mita", acuza opozantul numarul 1 al Kremlinului. Inregistrarea postata joi pe YouTube, avea deja peste 1,3 milioane de vizualizari vineri.In inregistrare, Alexei Navalny il acuza pe Serghei Prihodko ca detine proprietati de lux in Moscova si in imprejurimi, fara nicio legatura cu veniturile sale in diferite posturi de consilier si inalt oficial ocupate in ultimii 20 de ani sub Boris Eltin si Vladimir Putin.Imaginile au fost postate pe contul sau de Instagram de tanara femeie care se prezinta drept Nastya Rybka, cunoscuta pentru o carte in care explica cum sa seduci oameni bogati.Un purtator de cuvant al lui Oleg Deripaska a declarat ca inregistrarea postata de Alexei Navalny este "rodul imaginatiei unor persoane in cadrul unei campanii care vizeaza discreditarea reputatiei sale". Oligarhul "isi va apara onoarea si demnitatea in fata justitiei", a precizat acesta.Oleg Deripaska, al carui holding Rusal a fost listat la bursa din Londra in noiembrie anul trecut, face parte dintre oligarhii care s-au imbogatit in anii care au urmat caderii URSS. Ramas un apropiat al lui Vladimir Putin, averea sa este estimata la peste 6 miliarde de dolari.Oleg Deripaska a fost un apropiat al fostului director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, inculpat in Statele Unite in ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane. Oleg Deripaska s-a oferit sa colaboreze in cadrul acestei anchete, afirmand ca detine dovezi ca Rusia nu l-a ajutat pe Donald Trump.In aceasta inregistrare, Deripaska afirma: "Avem relatii proaste cu America pentru ca prietena lui Serghei Eduardovici, Nuland e numele ei, e responsabila pentru ele. Cand era de varsta ta, a petrecut o luna pe o barca ruseasca de pescuit. Ne-a urat tara dupa asta"."Adica, a fost violata?", intreaba o voce feminina.Navalny afirma ca in cartea scrisa de tanara Deripaska este numit Ruslan iar Prihodko Daddy."El este eminenta cenusie a regimului, Richelieu al vremii noastre, cred. Nu exista multe informatii despre el pe internet, dar inca de pe vremea lui Eltin a lucrat in administratia prezidentiala si a fost vicepremier. Este responsabil pentru politica externa a Rusiei", scrie tanara, in cartea sa.Ancheta lui Navalny, mai jos: