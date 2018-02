Consiliul de securitate al ONU: Criza din Maldive poate deveni si mai grava

"Situatia din Maldive este tensionata si se poate deteriora in continuare", a declarat in cursul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate vicesecretarul general adjunct pentru afaceri politice, Miroslav Jenca, potrivit surselor.De la inceputul acestei crize, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a emis doua comunicate in care a indemnat autoritatile de la Male sa se conformeze statului de drept.Refuzand sa respecte decizia Curtii Supreme de la Male de a elibera detinutii politici, regimul presedintelui Abdulla Yameen a decretat luni starea de urgenta pentru 15 zile in arhipelagul turistic din Oceanul Indian. El a ordonat arestarea presedintelui Curtii, precum si a altui judecator al instantei supreme. De asemenea, a dispus retinerea mai multor membri ai opozitiei din Maldive