Japonia: Controverse la o scoala ce impune elevilor uniforme Armani

Scoala primara Taimei introduce uniformele pentru noii elevi, fiecare costand peste 80.000 de yeni (729 dolari), de trei ori mai scumpe decat actualele uniforme, potrivit Huffingtom Post. Sediul central al Armani din Japonia este la doar 200 de metri de scoala.“Sunt ingrijorata ca ideea gresita ca ceva scump este bun si ceva ieftin este rau s-ar putea intipari in mintea copiilor”, a spus o mama a carui copil va incepe scoala in aprilie, cand debuteaza noul an scolar.Intr-o scrisoare catre parinti din noiembrie, directorul scolii, Toshitsugu Wada a spus ca Taimei este un reper in Ginza si ca decizia de a trece la uniforme Armani este menita sa creeze o atmosfera potrivita pentru o astfel de scoala.