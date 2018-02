Parlamentul European se pronunta impotriva schimbarii de ora in tarile membre

O rezolutie care urmareste sa puna capat schimbarii de ora in tarile membre a obtinut joi o majoritate de 384 de voturi din 549 de eurodeputati prezenti. Dar Comisia va mai trebui sa convinga statele membre, potrivit Le Figaro, citat de Rador.Totul ar putea schimba viata a aproape 510 milioane de europeni si a 67 de milioane de francezi. Deputatii din Parlamentul European s-au pronuntat joi la pranz pentru o rezolutie care urmareste sa puna capat schimbarii de ora in tarile membre. Votul a avut o majoritate de 384 de voturi din 549 de eurodeputati participanti la vot. Textul, sustinut de 70 de deputati "cronofili" a fost inspirat de initiative si petitii civice. Aceste organizatii, ca Asociatia impotriva dublei ore de vara (ACHED), denunta schimbarile de ora si efectele lor nocive asupra sanatatii si considera discutabile economiile de energie realizate in acest fel.Ora de iarna ar putea astfel deveni ora de referinta in toate cele 12 luni ale anului. Dar masura nu va fi efectiva imediat. Comisia Europeana mai trebuie sa convinga cele 28 de state membre sa aplice rezolutia.Schimbarea orei a fost adoptata in mai multe tari imediat dupa socul petrolier din 1973-1974. Franta a adoptat-o in 1976, sub presedintia lui Valery Giscard d'Estaing.Obiectivul trecerii la ora de vara era sa se faca economii la iluminat, facand sa coincida orarul de activitate cu orele de lumina solara pentru a limita necesitatea iluminatului artificial. De atunci, Bruxelles a decis sa armonizeze datele schimbarii orei, pentru a usura transporturile, comunicatiile si comertul in cadrul Uniunii. Astfel, din 1998, in toate statele membre, trecerea la ora de vara are loc in ultima duminica din martie la ora 2 dimineata si trecerea la ora de iarna, in ultima duminica din octombrie la ora 3 dimineata. Fiecare tara este libera sa renunte la schimbarea orei cu conditia de a anunta celelalte membre cu mai multi ani inainte.Economiile realizate ar fi minime, sub 0,1%. La sfarsitul anilor 2000, Franta economisea doar 440 GWh, adica un consum echivalent cu iluminarea timp de un an a unui oras de 800.000 de locuitori, ca Marsilia. Odata cu optimizarea iluminatului public, castigul a scazut la 351 GWh in ultimii ani. Efectele asupra sanatatii, scoase in evidenta de detractorii orei de vara, nu sunt clare. In 2015, Comisia Europeana a recunoscut chiar "posibile probleme de sanatate". Schimbarea orei perturba ceasul nostru intern, dar adaptarea este, in principiu, foarte rapida.Ramane faptul ca Siguranta rutiera inregistreaza un varf de accidente intre orele 17 si 19 in zilele urmatoare ultimei duminici din martie si celei din octombrie.