R. Moldova: Parlamentul a adoptat o declaratie prin care condamna amestecul Rusiei in activitatea politica de la Chisinau. Dodon: Declaratia este "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc" lansat in ultimii 25 de ani

Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc lansat la nivel inalt in ultimii 25 de ani". iar plasarea la extrema anti-ruseasca intr-o tara "cu o larga sustinere pro-Rusia", "un suicid politic si electoral", potrivit news.ro.

Conform, Deschide,md, in Declaratia aprobata de Parlamentul Republicii Moldova, drept raspuns la un document similar adoptat in luna ianuarie de deputatii din Duma de Stat, este mentionat ca Legislativul de la Chisinau condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova.

"Parlamentul Republicii Moldova declara ingrijorarea fata de intensificarea atacurilor la adresa securitatii informationale a tarii noastre de catre Federatia Rusa, lansate prin intermediul unor televiziuni de la Moscova, dar si a unor institutii media din Republica Moldova. Atacurile vizeaza, denigrarea Republicii Moldova, a unor institutii si a unor oficiali, dar cel mai grav este ca vizeaza, denigrarea cetatenilor tarii", acesta este doar un pasaj din Declaratia care este semnata de un grup de deputati.

In document se mai spune ca Legislativul de la Chisinau considera ca ￯declaratiile denigratoare la adresa tarii noastre si a cetatenilor nostri, blocajele impuse exportatorilor moldoveni, hartuirea politica a oficialilor moldoveni, inclusiv a unor reprezentanti ai Parlamentului si Guvernului Republicii Moldova, reprezinta implicarea fatisa a politicului de la Moscova si chiar a unor institutii ruse in politica din tara noastra si indica o atitudine provocatoare si neprietenoasa in raport cu tara noastra".

"Toate aceste probleme nu sunt noi, unele dureaza deja de ani de zile, insa noutatea este modul agresiv si provocator in care acestea au inceput sa evolueze si sa se intensifice", remarca semnatarii documentului, votat de 63 de deputati din fractiunile PD, PLDM, PL si grupul PPEM.

In replica, presedintele Igor Dodon a scris pe Facebook: "Declaratia de azi a Parlamentului reprezinta cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc lansat la nivel inalt in ultimii 25 de ani. Azi, eurounionistii din Parlament au intrecut pina si retorica ostila a frontistilor ultranationalisti de la inceputul anilor 1990. Aceste provocari sistematice si intentionate au drept scop determinarea partii ruse de a veni cu un raspuns similar in adresa tarii noastre".

In opnia sa, "a te plasa la extrema anti-ruseasca intr-o tara cu o larga sustinere pro-Rusia inseamna un suicid politic si electoral", iar "partidele eurounionsite din fosta AIE, mai cu seama PDM, initiatorul declaratiei, au pasit azi pe aceasta cale".

"Fie pentru a placea tot mai mult occidentalilor, fie in rezultatul frigurilor pre-electorale la care se dedau", comenteaza presedintele Republicii Moldova.

Legea anti-propaganda, care interzice anumite publicatii ruse in Republica Moldova, a fost promulgata, in 10 ianuarie, de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, dupa ce Curtea Constitutionala i-a suspendat din nou prerogativele presedintelui Igor Dodon, care a refuzat sa semneze aceasta lege. Odata cu intrarea in vigoare a legii, numeroase posturi de televiziune ruse care emit in Republica Moldova sunt afectate si interzise.

Deputatii din Duma de Stat a Federatiei Ruse au adoptat pe 24 ianuarie, o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova. Documentul a fost votat de 424 de parlamentari.