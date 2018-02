Popularitatea lui Trump a ajuns la 40%, iar 51% dintre americani sunt de acord cu felul in care presedintele gestioneaza situatia economica

Cota de popularitate a lui Donald Trump a atins 40% ca urmare a unei situatii economice puternice si a politicilor de reforma a taxelor, conform unui nou sondaj Quinnipiac, citat de CNN, scrie News.ro.





Dintre respondenti, 51% sunt de acord cu felul in care Trump gestioneaza situatia economica, cel mai mare procentaj inregistrat de presedintele american la aceasta intrebare de la inaugurarea sa. Sapte americani din zece sustin ca economia este intr-o situatie excelenta sau buna, cel mai mare procentaj din 2001. Trei din patru sunt multumiti de propriile situatii financiare.





Sondajul Quinnipiac este al cincilea din ultimele doua luni care arata ca popularitatea a lui Trump a crescut. Un alt sondaj recent efectuat de Gallup si CNN il situa pe Trump tot la o cota de 40%.





Este pentru prima data cand majoritatea votantilor sustin ca Trump, nu Barack Obama, este principalul responsabil pentru situatia economica, 48% fiind pentru Trump si 41% pentru Obama. Luna trecuta, Obama avea 49% iar Trump 40%.





Votantii sunt impartiti in ceea ce priveste gestionarea taxelor de catre Trump: 45% aproba strategia lui Trump, in timp ce 47% sunt impotriva. Totusi, cota a crescut si aici de la 35%, cat era inainte ca reforma taxelor sa fie aprobata. Americanii sunt impartiti si in ceea ce priveste felul in care le vor fi afectate taxele personale: 38% considera ca taxele vor creste iar 27% ca vor scadea.





Dintre cei intervievati, 62% considera ca reforma ii va ajuta in mare parte pe cei bogati, un procentaj care nu s-a schimbat fata de noiembrie 2017.





Procentajul celor care au o opinie favorabila cu privire la Partidul Republican a crescut de la 24% inainte ca reforma taxelor sa fie aprobata, la 32% acum, desi 51% nu au o opinie favorabila cu privire la partid.