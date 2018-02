Rusia va intari capacitatile militare ale Sudanului (presedintele Omar al-Bashir)

Acest plan are ca obiectiv dezvoltarea armatei sudaneze pentru a putea face fata oricarei amenintari, a declarat seful statului, intr-o intalnire cu ofiteri si soldati."Suntem pregatiti sa facem fata oricarei amenintari impotriva tarii noastre, a spus Bashir, citat de agentia oficiala Suna, care nu a oferit detalii suplimentare legate de cooperarea militara dintre Khartoum si Moscova.Aceste declaratii vin dupa o vizita al Moscova a presedintelui sudanez, in noiembrie, in cadrul careia i-a cerut omologului sau rus sa "protejeze" Sudanul de Statele Unite, potrivit presei de stat.Aceste comentarii au surprins atunci Washingtonul, cu atat mai mult cu cat veneau la cateva saptamani dupa ridicarea de catre Statele Unite a unui embargou vechi de 20 de ani impotriva Sudanului.In aceasta vizita, presedintele sudanez a cerut de asemenea o cooperare nucleara intre cele doua tari, tot potrivit presei de stat.Armata aeriana a Sudanului este formata in principal din avioane rusesti. Rusia a fost in trecut principalul furnizor de echipamente militare al Sudanului.La putere din 1989, Omar al-Bashir este vizat de doua mandate de arestare ale Curtii Penale Internationale pentr genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi in Darfour.