Nemultumirea creste in randul crestin-democratilor germani, dupa concesiile facute in fata social-democratilor / Bild: Merkel a oferit guvernul SPD

Astfel de critici formulate in cadrul Uniunii crestin-democrate sunt rare, in conditiile in care cultura confruntarilor politice este rara, spre deosebire de SPD.Presedintele consiliului economic al CDU, Wolfgang Steiger, vorbeste la randul lui de "un rezultat lamentabil al negocierilor" in ziarul regional Neue Osnabrucker Zeitung, in conditiile in care seful guvernului din Schleswig Holstein (nord) Daniel Gunther evoca mai diplomatic "un rezultat care nu poate satisface Uniunea".Cu o zi in urma, CDU si SPD au anuntat un acord de coalitie care ar oferi in sfarsit un guvernului celei mai mari economii europene la peste patru luni dupa alegeri marcate de un pas inapoi al partidelor traditionale si de un avans istoric al extremei drepte.In final, militantii SPD sunt cei care vor decide, la inceputul lui martie, daca acest nou guvern devine realitate.Avand in vedere reactiile din randul conservatorilor, este foarte bine ca CDU nu a conditionat formarea guvernului de un vot al membrilor de partid, ironizeaza Suddeutsche Zeitung.Pierderea ministerului Finantelor starneste cele mai multe nemultumiri. Precedentul ministru, apostolul austeritatii si foarte respectatul Wolfgang Schauble, este in prezent presedintele camerei deputatilor, si a stiut sa apere interesele germane in Europa, cred conservatorii.In prezent, pericolul este sa vedem "politica europeana a SPD instalata la ministerul Finantelor", avertizeaza Steiger, referindu-se la riscurile de derapaj financiar si mai multe investitii in Europa, intr-o tara atat de mandra de excedentul sau bugetar.Apoi, sunt cei ca caror tacere cantareste greu. Precum tanarul si ambitiosul Jens Spahn sau Annegret Kramp-Karrenbauer, sefa guvernului din Saarland, evocata drept potential succesor al Angelei Merkel."Merkel a oferit guvernul SPD", rezuma cotidianul Bild. Cel mai important lucru pentru cea care a petrecut deja 12 ani la putere: sa ramana cancelar, cu orice pret, acuza cel mai citit ziar din Germania.Observatorii noteaza amprenta crestin-democrata in viitorul guvern.SPD a obtinut mai multe concesii, in materie de sanatate si munca, precum si sase ministere, printre care Finantele si Afacerile Externe. CDU va trebui sa se multumeasca cu Economia si Apararea in randul portofoliilor importante.Iar conservatorii bavarezi (CSU), care doreau o limita anuala pentru primirea de refugiati, au primit-o, pe langa trei minstere. Seful lor Horst Seehofer va conduce un "super-minister" al Internelor si Patriei, inclouind un apropiat al cancelarului, Thomas de Maiziere, care paraseste guvernul."CDU a cedat aproape peste tot in repartitia ministerelor", rezuma Uwe Jun, politolog , citat in Bild. "Ce ramane din CDU? Merkel", ironizeaza Frankfurter Allgemeine Zeitung."Acest guvern nu va dura mult timp", prezice Suddeutsche Zeitung, deoarece "in mari parti ale tarii se raspandeste sentimentul ca nu se poate continua asa".