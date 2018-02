SUA: Un tribunal confirma dreptul unui cofetar de a refuza sa vanda un tort de nunta pentru un cuplu de lesbiene

Un tribunal din Bakersfield, in regiunea conservatoare din centrul Californiei, a subliniat in decizia publicata luni seara ca "niciun cofetar nu are dreptul sa isi afiseze produsele intr-o vitrina publica, sa deschida magazinul si apoi sa refuze vanzarea din motive de rasa, religie, gen sau identitate sexuala"."Diferenta aici este ca prajitura in discutie nu era inca gatita" si ca statul California, care a declansat procesul, "vrea sa forteze (cofetarul Cathy) Miller sa isi utilizeze talentele pentru a crea o prajitura care nu a fost inca facuta stiind ca opera sa va fi afisata pentru a celebra o reuniunea pe care religia sa o interzice"."Daca acest tribunal ar obliga-o (pe Cathy Miller) sa se supuna, ar fi o incalcare a esentei libertatii de expresie garantata de primul amendament al Constitutiei", spune judecatorul David Lampe de la tribunalul din Bakersfield.Reclamantii, Eileen si Mireya Rodriguez, contesta insa faptul ca ar fi cerut un tort special conceput pentru acest eveniment. Ele spun ca au fost sa deguste prajituri pentru casatoria lor din 17 august 2017 si au fost primite de o angajata a Tastries, Cathy Miller, comandand un model de prajitura existent, fara a solicita un mesaj sau o decorare specifice.In 26 august, ele au venit insotite de alte persoane la cofetarie iar Cathy Miller si-a cerut scuze si le-a trimis la o firma concurenta, Gimme Some Sugar, afirmand ca nu poate aproba casatoriile intre persoanele de acelasi sex deoarece, spune tribunalul, doamna Miller "este o crestina practicanta" si crede ca "uniunile homosexuale incalca ordinea biblica potrivit careia casatoria este intre un barbat si o femeie".Un dosar similar in care este implicat un cuplu de barbati homosexuali in prezent casatoriti si un cofetar din Colorado asteapta o decizie din partea Curtii Supreme pana in iunie.Devenit emblematic, desi aparent insolit, acest dosar are vaste mize pentru societatea americana.Curtea Suprema trebuie sa transeze intre marile principii: libertatea religioasa, egalitatea sexuala si libertatea de expresie protejata de primul amendament al Constitutiei