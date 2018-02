​George Soros a donat 400.000 de euro pentru o campanie anti-Brexit

"Prin intermediul fundatiilor sale a contribuit cu 400.000 de lire", a declarat fostul ministru Mark Malloch-Brown, presedintele Best for Britain, organizatie acuzata de ar "complota pentru renuntarea la Brexit " de catre cotidianul conservator si pro-Brexit Daily Telegraph.Potrivit ziarului, aceasta campanie pentru renuntarea la Brexit "va fi lansata la scara nationala mai tarziu in februarie" cu scopul de a "conduce la un al doilea referendum pentru a obtine mentinerea Marii Britanii in Uniunea Europeana."Exista multi oameni frustrati" de Brexit, a declarat joi Mark Malloch-Brown, pentru BBC. Aceasta campanie este destinata mobilizarii "opiniei publice in favoarea mentinerii Marii Britanii in UE prin constientizarea (in randul deputatilor) a acestei schimbari in opinia publica atunci cand Parlamentul va vota" asupra acordului final privind Brexitul.In fata Forumului Economic Mondial de la Davos, George Soros a prezis luna trecuta ca premierul britanic Theresa May nu va ramane mult timp la putere si a afirmat ca britanicii sunt "in faza de negare" a consecintelor financiare ale Brexitului."Situatia economica actuala nu este atat de proasta cat s-a prevazut, traiesc cu speranta, dar pe masura ce moneda se va deprecia si inflatia va fi forta motrice, acest lucru va antrena o scadere a nivelului de viata", afirma acesta."Va dura ceva timp, dar cand se va intampla isi vor da seama ca ei castiga mai putin decat inainte, deoarece salariile nu vor creste la fel de repede precum costul vietii", a argumentat el.