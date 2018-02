EurActiv: Premierul Olandei administreaza un dus rece viselor Bulgariei despre Schengen si zona euro

Premierul olandez Mark Rutte a administrat marti un dus rece ambitiei Bulgariei de a- si urni candidatura impotmolita la aderarea la spatiul Schengen si a declarat de asemenea ca tara mai are de lucru si pentru a intruni criteriile de aderare la zona euro, potrivit EurActiv.com , citat de Rador.Rutte se afla in Bulgaria pentru o vizita de doua zile, la invitatia omologului sau bulgar, Boiko Borisov. Bulgaria detine presedintia rotativa a Consiliului UE in prima jumatate a lui 2018. Borisov vrea sa puna capat unei indelungate obstructionari de catre statele UE a accederii tarii sale in Schengen.Atat Bulgaria cat si Romania, care au aderat la UE in 2007, au primit "unda verde" in 2010 de la Comisie pentru a adera la Schengen. Insa admiterea necesita unanimitate, iar ele au fost blocate de un grup de tari care include si Franta, Germania si Olanda.O recenta vizita la Sofia a lui Merkel a fost interpretata de autoritatile bulgare drept un semnal privind o atitudine mai deschisa a ei fata de intrarea Bulgariei in Schengen. Insa Rutte a administrat un dus rece sperantelor lui Borisov."Sustinem accederea Bulgariei in Schengen. Insa munca nu s-a incheiat - sunt necesare eforturile multor participanti la proces, inclusiv ale Bulgariei. Insa doresc sa-l felicit pe Borisov pentru realizarile de pana acum. Dupa cum a spus (presedintele Comisiei Europene) Juncker - mai exista ceva munca ce trebuie facuta de Bulgaria, si cred ca o va face", a declarat Rutte, citat de Mediapool.In realitate, Juncker a declarat ca Bulgaria si Romania sunt pregatite sa adere la Schengen si trebuie sa o faca imediat. Rutte a clarificat totodata ca el nu considera ca Bulgaria e pregatita sa adere la zona euro. "Vreau sa subliniez marile realizari ale Bulgariei in privinta datoriei externe si cresterii economice si a altor criterii importante care sunt obligatorii pentru statutul de membru plin al zonei euro. In aceasta privinta, e clar ca Bulgaria progreseaza in directia corecta", a declarat Rutte. Bulgaria a anuntat in ianuarie ca va solicita primirea ei in ERM-2, anticamera zonei euro, unde candidatii petrec cel putin doi ani inainte de a li se permite sa adopte moneda unica. Borisov a recunoscut ca e nevoie de mai multa munca, dar a asigurat ca obiectivele vor fi atinse."Toata lumea vede ca [Bulgaria] este o frontiera externa sigura [pentru UE]. Toata lumea recunoaste Bulgaria drept o presedintie foarte buna. Sper ca vom fi in masura sa convingem parlamentul olandez, cu coalitia lui complicata, ca Bulgaria respecta disciplina", a declarat premierul bulgar.In aceeasi zi, Solomon Passy, un fost ministru bulgar de externe, vorbise la televiziunea nationala, unde propusese ca Borisov sa-i spuna lui Rutte ca Bulgaria ar putea incerca sa-l impiedice sa obtina urmatorul mandat de presedinte al Consiliului European, daca el va continua sa blocheze accederea Bulgariei in Schengen. Conform analistilor, Rutte l-ar putea inlocui pe Donald Tusk atunci cand postul lui va ramane vacant, la finalul lui 2019.