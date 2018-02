R. Tillerson: Rusia nu poate fi impiedicata daca vrea sa intervina in alegerile din alte tari

Intr-un interviu pentru Fox News, Tillerson a declarat ca au fost "mai multe moduri in care Rusia a intervenit in alegeri si are multe instrumente care le poate folosi"."Si observam anumite comportamente. O serie de alegeri importante sunt organizate in acest an, care se va incheia cu alegerile din Statele Unite in 2018", a adaugat Tillerson.Alegerile din SUA la jumatatea mandatului vor avea loc in noiembrie 2018."Cred ca este important sa continuam sa spunem Rusiei: "Asculta, daca crezi ca nu vedem ceea ce faci, ei bine noi vedem, si trebuie sa te opresti, daca nu te opresti, va trebui sa suferi consecintele".Totusi, seful diplomatiei americane a recunoscut ca, daca Moscova decide sa intervina in alegeri, este "foarte dificil de impiedicat".Luna trecuta, directorul CIA Mike Pompeo a avertizat ca se asteapta ca Rusia sa incerce sa intervina in alegerile din 2018, asa cum a facut, conform agentiilor americane de informatii in alegerile prezidentiale din 2016.Rusia neaga categoric orice ingerinta in alegerile prezidentiale din 2016. Donald Trump negat orice intelegere cu Rusia.