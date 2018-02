Numarul migrantilor care au murit la frontiera dintre SUA si Mexic a crescut in 2017, chiar daca trecerile au scazut, potrivit ONU  

Anul trecut, au fost inregistrate 412 decese, pe cand in 2016 au existat 398.Organizatia Internationala pentru Migratie a anuntat ca au fost deja inregistrate 16 decese in zona respectiva de la inceputul lui 2018 pana in prezent."Cresterea numarului de decese este ingrijoratoare, deoarece datele disponibile indica faptul ca in SUA au intrat mult mai putini imigranti in ultimul an", a declarat Frank, Laczko, director al Centrului de Analiza a Datelor din cadrul Organizatiei Internationale a Migratiei (OIM).Anul trecut, patrula de frontiera a SUA a raportat retinerea a peste 341.000 de migranti de-a lungul granitei de sud-vest - o scadere cu 44% fata de peste 611.000 de migranti retinuti in 2016.Sapte dintre migrantii care au murit anul trecut sunt copii, se arata in datele publicate de OIM.Tot mai putini migranti din America Centrala si Mexic se aventureaza in drumul periculos catre SUA, o scadere atribuita retoricii dure anti-imigranti a presedintelui SUA, Donald Trump.