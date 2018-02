​Germania: Sindicalistii din metalurgie obtin posibilitatea reducerii timpului de munca la 28 de ore saptamanal, dar fara compensari salariale

Un acord in acest sens, care are o conotatie simbolistica puternica in cea mai mare economie germana, a fost anuntat in noaptea de luni spre marti de sindicatul din acest sector.Federatia angajatorilor din metalurgie, care include in special industria auto, a vorbit intr-un comunicat despre un "compromis acceptabil" dar care contine "elemente dureroase".Acordul a fost incheiat dupa saptamani de negocieri si intreruperi temporare ale muncii in uzinele in care este reprezentat sindicatul IG Metall, pentru a sustine revendicarile.Sindicalistii au obtinut un avans important prin generalizarea timpului de munca partial de 28 de ore pe saptamana.De acum inainte, salariatii din acest sector cu o vechime de cel putin doi ani in companie vor putea cere reducerea timpului de munca pentru o perioada cuprinsa intre 6 si 24 de luni, la capatul careia vor avea garantia ca isi vor primi inapoi postul cu norma intreaga.Sindicatul nu a obtinut insa o alta revendicare importanta: acesti salariati sa beneficieze de o compensare financiara partiala a salariului pierdut.Patronatul a obtinut in schimb mai multa flexibilitate pentru cresterea timpului de munca la 40 de ore pe saptamana pentru salariatii care doresc acest lucru, fata de o medie de 35 de ore in sector.Acordul are si o componenta complexa privind salariile pentru perioada ianuarie 2018 - martie 2020, respectiv 27 de luni.Astfel, este vorba de o crestere de 4,3% incepand cu 1 aprilie 2018 si o prima de 100 de euro pe salariat pentru primele trei luni ale anului. IG Metall ceruse initial o crestere de 6%.