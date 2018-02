Francezul Moussaoui, singura persoana condamnata in SUA pentru atacurile din 11 septembrie, l-a dat in judecata pe Trump

Intr-un recurs scris de mana, care a fost consultat de AFP, detinutul pretinde ca este supus 'torturii psihologice in izolare' si solicita sa fie audiat de un judecator.Potrivit acestui document, inregistrat in decembrie, Moussaoui acuza guvernul lui Trump si administratia penitenciara americana ca il priveaza de accesul la un avocat pentru 'a-l distruge psihologic' si a-l 'impiedica sa dezvaluie adevarul despre 11 septembrie'.In acest recurs precum si in alta solicitare scrisa in paralel, Zacarias Moussaoui reia vechi acuzatii potrivit carora printi din Arabia Saudita ar fi finantat reteaua Al Qaida si ar fi participat la pregatirea atacului pe teritoriul american.Fost membru al Al-Qaida, care a luat lectii de zbor in Oklahoma si a fost identificat drept unul dintre piratii aerului in atacurile din 2001, Zacarias Moussaoui semneaza apelurile sale cu expresia 'Sclav al lui Allah ', adaugand formulele ' luptator inamic' sau 'asa-numitul al 20 -lea pirat al aerului'.Justitia americana a respins recursurile anterioare depuse de Zacarias Moussaoui, care executa o condamnare pe viata si a carui sanatate mintala a fost pusa la indoiala in timpul procesului sau din 2006.