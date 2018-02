VIDEO Prima vizita la Vatican a unui presedinte al Turciei in 59 de ani: Erdogan s-a intalnit cu Papa Francisc

Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat ca va discuta cu Papa Francisc despre situatia din Orientul Mijlociu si despre Ierusalim in mod deosebit.Atat Erdogan, cat si Papa Francisc sunt impotriva deciziei presedintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, o decizie care ar putea pune in pericol eforturile pentru pace in Orientul Mijlociu.Erdogan a vorbit in privat cu Papa Francisc timp de 50 de minute, in biroul suveranului pontif din Palatul Apostolic. La sfarsitul discutiei private, Papa Francisc i-a dat lui Erdogan un medalion de bronz pe care este gravat un inger ce imbratiseaza emisfera nordica si pe cea sudica in timp ce le apara de un dragon. "Acesta este un inger al pacii care invinge un demon al razboiului", i-a spus Papa presedintelui turc in timp ce ii inmana cadoul creat de artistul italian Guido Verol. "Este un simbol al unei lumi care se bazeaza pe pace si dreptate", a adaugat Papa.La Roma au fost mobilizati aproximativ 3.500 de politisti, iar autoritatile au interzis orice demonstratie in zona Vaticanului, in zona hotelului presedintelui turc sau la palatele italiene unde au loc intalnirile.Matteo Salvini, presedintele partidului anti-imigrare Liga Nordului, a spus intr-o postare pe Twitter ca este "rusinos" ca guvernul italian il primeste pe Erdogan, pe care l-a numit "liderul unui regim islamic sangeros si care distruge libertatea indivizilor".