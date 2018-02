Maldive: Presedintele a decretat starea de urgenta, pe fondul unui conflict cu Curtea Suprema

Declansarea starii de urgenta intareste si mai mult puterile deja foarte extinse ale fortelor de securitate in ceea ce priveste arestarea si mentinerea in detentie a suspectilor si intervine in conditiile in care Curtea suprema si guvernul sunt intr-un raport de forte foarte tensionat.Presedintele Maldivelor a refuzat sa elibereze detinuti politici asa cum a cerut Curtea Suprema si a avertizat fata de orice tentativa de destituire sau de arestare a sa.Joi, Curtea suprema a casat condamnarile pentru "terorism, coruptie, deturnare de fonduri si tradare" pronuntate in 2015 pentru noua opozanti, printre care si fostul presedinte Mohamed Nasheed, care traieste in exil in Marea Britanie.Aceasta decizie a Curtii supreme reprezinta un revers major pentru presedintele Abdulla Yameen si deschide calea revenirii in tara si a candidaturii pentru marele sau rival Nasheed, care a fost invins in circumstante controversate in 2013.Shukoor a citit declaratia care proclama starea de urgenta intr-o alocutiiune televizata, dupa ce presedintele Yameen a trimis trei scrisori judecatorilor, in care le cere sa revina asupra deciziei.Abdulla Yameen a mai decretat starea de urgenta in noiembrie 2015, dupa o tentativa de asasinat care l-ar fi vizat.Presedintele este obligat sa informeze Parlamentul pentru orice impunere a starii de urgenta, intr-un interval de doua zile, dar adunarea legislativa a fost suspendata pe o perioada nedeterminata.Curtea a ordonat joi repunerea in functie a 12 deputati care parasisera partidul lui Yameen. Decizia permite teoretic opozitiei sa castige majoritatea absoluta in Majlis, parlamentul cu 85 de fotolii al tarii, care are puterea de a demite guvernul si presedintele.Statele Unite au cerut luni guvernului din Maldive sa "respecte institutiile democratice".Represiunea condusa impotriva opozitiei de presedintele Yameen in ultimii ani a afectat imaginea paradisiaca a acestui mic arhipelag care are putin peste 400.000 de locuitori.