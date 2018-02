Danemarca: Social-democratii vor sa stopeze imigratia ne-occidentala

"Vrem sa plafonam numarul de straini ne-occidentali primiti in Danemarca", a explicat sefa "Socialdemokratiet", Mette Frederiksen."Vrem sa reformam sistemul nostru de azil prin instalarea, intre altele, de centre de primire in exteriorul Europei. Pe viitor, nu va mai fi posibil pentru refugiati sa obtina azil in Danemarca decat pe baza cotelor fixate de ONU", a adaugat ea.Solicitantii de azil care se vor prezenta "spontan" in Danemarca vor fi trimisi spre un centru de primire intr-o tara din afara Europei, spre exemplu in Africa de Nord, in timpul examinarii dosarului.In cazul acceptarii dosarului de catre serviciile de imigratie din Danemarca, solicitantii nu vor fi autorizati sa plece in tara scandinava ci vor ramane in tara de tranzit unde cererea a fost analizata, fiind plasati sub protectia Inaltului comisariat pentru refugiati al ONU dar pe cheltuiala Copenhagai.Dupa ce a primit peste 30.000 de persoane in timpul crizei migratorii din 2015 si 2017, Danemarca si-a inchis granitele cu Germania si a inasprit conditiile de primire, reducand puternic numarul de solicitanti de azil la 3.500 anul trecut.Tara cu 5,7 milioane de locuitori nu dispune de mijloacele necesare pentru a integra straini pe teritoriul sau, a argumentat Mette Frederiksen."Populatia Danemarcei s-a schimbat rapid. In 1980, 1% din populatia daneza nu era de origine occidentala. Astazi este 8%", a subliniat ea.Doua formatiuni din opozitia de stanga au respins acest proiect, prezentat cu un an inainte de alegerile legislative.Titulara a unei diplome de studii africane, fost ministru al Muncii si Justitiei, Frederiksen este una dintre cei 48 de parlamentari social-democrati din Parlamentul monocameral al Danemarcei, care are 179 de deputati.Al doilea partid din Folketinget, Partidul popular danez (PPD, 38 de deputati), nu este reprezentat in guvernul de centru dreapta al lui Lars Lᅢkke Rasmussen dar influenteaza puternic politica migratorie, in schimbul sustinerii parlamentare.