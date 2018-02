Lituania acuza Rusia ca a amplasat rachete balistice in enclava Kaliningrad

Rusia a trimis deja rachete Iskander in regiunea Kaliningrad, intre Lituania si Polonia, ambele membre ale NATO, dar doar in perioada exercitiilor militare.Presedinta Lituaniei, Dalia Grybauskaite, afirma insa ca de aceasta data rachetele au fost amplasate in vederea unei "prezente permanente".Grybauskaite a avertizat ca aceste rachete reprezinta un pericol pentru "jumatate" dintre capitalele europene.Moscova a anuntat ca a instalat rachete Iskander pentru exercitii in Kaliningrad in 2016, provocand confuzie in randul vecinilor sai din NATO.Intr-un raport recent, serviciile lituaniene de informatii afirmau ca amplasarea permamenta este "inevitabila" si ca Moscova va prezenta acest lucru "probabil drept un raspuns la masurile adoptate de NATO".Anul trecut, NATO a amplasat 4 batalioane multinationale in Polonia si in tarile baltice iar armata americana a trimis o baterie de aparare antiaeriana Patriot pentru exercitii in Lituania.In iulie, vicepresedintele american Mike Pence a evocat posibilitatea de a instala sistemul Patriot in Estonia vecina.Statele Unite negociaza vanzarea sistemului Patriot catre Polonia.Patriot este un sistem de aparare aeriana mobila conceput pentru a intercepta aeronave, rachete de croaziera sau rachete balistice.Presedintele Klaus Iohannis a semnat la finalul anului trecut decretul privind promulgarea Legii prin care Romania achizitioneaza sapte sisteme de rachete sol-aer PATRIOT - dintre care patru sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Aeriene si trei sisteme destinate inzestrarii Statului Major al Fortelor Terestre - si a echipamentelor aferente, in valoare totala de circa 3,9 miliarde USD fara TVA.