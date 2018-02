Arabia Saudita afirma ca a interceptat o noua racheta balistica lansata de rebelii Houthis

Colonelul saudit Turki Al-Maliki, purtator de cuvant al coalitiei care intervine din 2015 in Yemen, in sustinerea guvernului, a acuzat rebelii Houthis, sustinuti de Iran, ca au "vizat deliberat zone cu populatie majoritar civila".Racheta a fost interceptata la ora 07,23 (04,23 GMT), a afirmat acesta, calificand actiunea Houthis drept "ostila" si inca o dovada a "continuarii implicarii regimului iranian" in conflict.Arabia Saudita si Statele Unite acuzat Teheranul ca furnizeaza arme, in special rachete, rebelilor Houthis care controleaza capitala yemenita Sanaa din septembrie 2014.Teheranul neaga, dar un raport din ianuarie al expertilor ONU a concluzionat ca Iranul a incalcat embargoul Natiunilor Unite privind livrarea de arme catre Yemen, lasand rebelii sa se aprovizioneze cu drone si rachete balistice.Mai multe rachete au fost lansate in ultimele luni de rebelii Houthis in directia teritoriul saudit. Toate au fost interceptate, afirma regatul saudit.Din martie 2015, coalitia sub comanda saudita intervine militar in Yemen, in principal prin raiduri aeriene, impotriva rebelilor Houthis.In trei ani, conflictul din Yemen s-a soldat cu peste 9.200 de morti, aproape 53.000 de raniti si a provocat "cea mai grava criza umanitara din lume", potrivit ONU.