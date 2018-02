VIDEO Moscova: Pilotul avionului doborat de jihadisti s-a sinucis dupa ce s-a aruncat in aer cu o grenada / Maiorul Roman Filipov a fost decorat cu ordinul Erou al Rusiei

"Maiorul Roman Filipov a luptat, intr-o lupta inegala, cu arma sa de serviciu pana in ultimul minut al vietii sale", a precizat ministerul rus, citat de Reuters."Cand a fost inconjurat de teroristi puternic inarmati, ofiterul rus s-a aruncat in aer cu o grenada, in momentul in care militantii au ajuns la cateva zeci de metri de el", potrivit sursei citate.Potrivit presei ruse, forte speciale rusesti si siriene au ajuns in zona in care pilotul a fost ucis in incercarea de a recupera cadavrul si fragmente din proiectilul care a doborat avionul, pentru a afla cine a furnizat arma rebelilor.Intr-un comunicat publicat de televiziunea de propaganda Ibaa, Hayat Tahrir al-Sham a revendicat atacul, fara a face nicio precizare legata de pilotul ucis.Trupele guvernamentale au lansat la sfarsitul lunii decembrie, cu sprijinul aviatiei ruse, o ofensiva in provincia Idlib, controlata de Hayat Tahrir al-Sham - o grupare jihadista dominata de filiala locala a al-Qaeda - si mai multe grupari rebele. Aceasta provincie este ultima care nu se afla complet sub controlul puterii de la Damasc.Un ziarist AFP care s-a deplasat la locul prabusirii avionului a vazut carcasa aparatului, cu steaua rosie pe una dintre aripi.Moscova a precizat ca pilotul a reusit sa se catapulteze cand avionul a fost lovit."Potrivit primelor informatii, avionul a fost doborat de un sistem de racheta aeriana portabil".Departamentul american de Stat s-a declarat "profund ingrijorat" de eventuala folosire a unei astfel de arme.