Mii de ucraineni au cerut in strada demisia presedintelui Petro Porosenko, protestul fiind condus de Mihail Saakasvili

Organizatorii protestelor cheama la un "Mars pentru viitor" in intreaga tara, pe 18 februarie.Mihail Saakasvili, care a intrat ilegal in Ucraina in septembrie anul trecut, este in prezent apatrid, dupa ce i-a fost ridicata si cetatenia ucraineana, in iunie 2017, dupa cea georgiana, in conformitate cu legislatia din Georgia, care interzice dubla cetatenie. Porosenko l-a propulsat in 2015 in functia de guvernator al regiunii Odessa din Ucraina. Dupa un an si jumatate, Saakasvili a demisionat, acuzandu-l pe liderul de la Kiev de coruptie.In Georgia, fostul presedinte a fost condamnat recent la 3 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu.