Phenianul indeamna ONU sa salute "dezghetul" intre Corei si sa denunte viitoarele manevre militare americano-sud-coreene

In 2017, tensiunile in peninsula au atins culmi, in contextul in care Phenianul a efectuat o serie de teste militare, inclusiv tiruri de rachete balistice intercontinentale (ICBM) menite sa puna in raza lor de actiune teritoriul continental american.In ianuarie, Coreea de Nord a anuntat, in pofida tuturor asteptarilor, ca este pregatita sa trimita sportivi in Sud, care sa ia parte la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, declansand un intens proces diplomatic."Multumita initiativei noastre generoase, dialogul intercoreean da rezultate bune, ceea ce ii bucura pe compatriotii nostri si genereaza o atmosfera pozitiva in favoarea imbunatatirii relatiilor intercoreene", a scris ministrul de Externe.Insa el se declara ingrijirat de faptul ca, dupa JO, Statele Unite pregatesc in comun cu Coreea de Sud un "exercitiu militar belicos la scara mare".il indeamna astfel pe Guterres sa ceara Consiliului de Securitate al ONU sa examineze "chestiunea imbunatatiriii relatiilor intercoreene si sa descurajeze tarile vecine sa perturbe procesul".Secretarul general al ONU va efectua saptamana viitoare o vizita in Coreea de Sud, in cursul careia urmeaza sa ii intalneasca pe liderii de la Seul si sa asiste la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang.Un purtator de cuvant al ONU, Stephane Dujarric, nu a exclus joi ca seful ONU sa se intalneasca cu un oficial nord-coreean in cadrul vizitei.