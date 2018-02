Raport: Armele din Statele Unite sunt folosite la comiterea crimelor la fiecare jumatate de ora in Americi si in Canada

Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.





Centrul pentru Progresul American a spus ca statistica s-a bazat pe analiza datelor guvernamentale care au aratat ca 50.133 de arme recuperate in investigatii penale in 15 tari intre 2014 si 2016 au provenit din Statele Unite.





Piata legala de arme din Mexic este strict limitata, dar numarul de crime comise acolo cu un pistol a crescut de la 15 la suta in 1997 la aproximativ 66 la suta in 2017, a declarat Centrul pentru Progresul American.





Aproximativ 70% din cele peste 106 mii de arme recuperate in Mexic in perioada 2011-2016 au fost initial cumparate in Statele Unite, se arata in raport, citand datele Biroului american de alcool, tutun, arme de foc si explozibili.