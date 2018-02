Bulgaria este pe ultimul loc in UE cu privire la suprematia legii/ Romania, pe locul 29 din 113 state analizate

Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul 55 din 113 state analizate si este cu doua locuri in urma in comparatie cu clasamentul de anul trecut, potrivit Rador care citeaza Sega Danemarca este in fruntea clasamentului, iar Polonia, impotriva careia Comisia Europeana a intreprins pasi pentru ridicarea dreptului de vot din cauza nerespectarii suprematiei legii, ocupa pozitia 25. Romania este pe locul 29, iar Ungaria ocupa pozitia 55. In indicele de anul acesta nu sunt incluse sapte state din UE: Lituania, Letonia, Luxemburg, Irlanda, Slovacia, Cipru si Malta. La celalalt capat al indicelui privind suprematia legii este Venezuela - locul 113, Cambodgia - locul 112, precum si Afganistan - locul 111.Indexul este elaborat in conformitate cu urmatoarele opt categorii principale: "restrictii privind activitatea guvernului", "absenta coruptiei", "guvernare deschisa", "drepturi fundamentale", "ordine si securitate", "aplicarea reglementarilor", "drept civil" si "drept penal". Situatia lor este analizata in baza unor interviuri cu peste 110.000 de gospodarii si 3000 de experti din cele 113 state incluse in index. Bulgaria a primit note destul de proaste la categoria "absenta coruptiei (locul 82 din 113), "restrictii cu privire la activitatea guvernului (pozitia 87) si "justitie penala" (locul 71).La ceilalti indicatori, Bulgaria este la junatatea clasamentului, cele mai bune fiind notele pentru "aplicarea reglementarilor" (locul 44) si "guvernare deschisa" (locul 45), ceea ce arata in ce masura autoritatile impartasesc informatii, precum si participarea cetatenilor. In ceea ce priveste indicele "drepturi fundamentale", Bulgaria se situeaza pe locul 47.