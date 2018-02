Doi elevi au fost impuscati intr-o scoala din Los Angeles/ Suspecta este o tanara de 12 ani

Un elev a fost impuscat in cap si se afla in stare critica, in timp ce alta eleva a fost impuscata in brat.Alte trei persoane - o femeie si doi copii - au fost tratati pentru rani minore, provocate de sticla sparta.La fata locului, politia a gasit si confiscat o arma, potrivit declaratiilor oferite de locotenentul Chris Ramirez.Nu se stie inca motivul pentru care s-a deschis focul, investigatia aflandu-se in desfasurare. In ceea ce priveste minora retinuta, nu exista prea multe informatii."Campusul nostru, inchis, este sigur. Nu mai exista o amenintare la adresa sigurantei elevilor acestei scoli", a anuntat seful Politiei scolilor Steven Zipperman.Acesta este al treilea atac de acest gen care are loc intr-o scoala americana in ultima luna.