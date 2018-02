Marea Britanie: Vor exista doua regimuri pentru cetatenii europeni, incepand cu 2021, in functie de data intrarii in Regat (Theresa May)

"Este clar ca va exista o diferenta intre cei care sosesc inainte de retragerea noastra (din UE) si cei care vor veni in Marea Britanie stiind ca nu mai este un stat membru al UE", a afirmat Theresa May, in cadrul unei vizite in China.Executivul a precizat ca dupa Brexit, in 29 martie 2019, drepturile tuturor imigrantilor europeni vor fi mentinute in timpul perioade dei tranzitie care ar urma sa dureze doi ani. La capatul acestei perioade, respectiv incepand cu martie 2021, o noua reglementare, mai restrictiva, va intra in vigoare. Tratamentul va fi diferentiat in functie de data sosirii in Marea Britanie, inainte sau dupa Brexit.Aceasta noua reglementare "este in prezent obiectul negocierilor" cu Bruxellesul, a declarat un purtator de cuvant al Downing Street, fara a oferi alte informatii legate de reglementarile avute in vedere.Guvernul a precizat de asemenea ca un sistem de inregistrare a cetatenilor europeni care sosesc pe teritoriul britanic va fi introdus in perioada de tranzitie, pentru a permite administratiei sa pregateasca punerea in practica a viitorului sau sistem de reglementare a imigratiei.Declaratia sefului guvernului vine in conditiile in care un raport comandat de guvern in ceea ce priveste o noua politica de migratie a fost dezvaluit luni seara de site-ul Buzzfeed. Raportul stabileste ca un nou acord de liber schimb cu Statele Unite nu va fi suficient pentru a compensa incetinirea economica provocata de sfarsitul liberei circulatii a cetatenilor europeni spre Marea Britanie.Guvernul a reactionat la acest raport garantand ca Regatul va ramane "deschis si tolerant". Tara va continua "sa recunoasca contributia pretioasa pe care o aduc societatii persoanele calificate, asigurandu-se in acelasi timp controlul numarului total de migranti care intra in Marea Britanie", a declarat un purtator de cuvant.