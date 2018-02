CEDO critica Franta pentru expulzarea unui cetatean algerian condamnat pentru terorism: Risc real de rele tratamente, inclusiv tortura

CEDO a constatat ca expulzarea acestui individ, a carui identitate nu a fost dezvaluita, "il expune unui risc real si serios" de rele tratamente, inclusiv la tortura, in Algeria. Curtea a constatat ca a fost incalcata Conventia europeana pentru drepturile omului, dar nu a condamnat Franta la plata de daune.Respectivul cetatean, condamnat in 1976 si aflat in prezent in Algeria, a fost condamnat in 2006 in Franta la 7 ani de inchisoare, precum si la o interdictie definitiva de a se afla pe teritoriu francez, pentru participarea la un grup de infractori in vederea participarii la acte teroriste.Arestat la domiciliu de 5 ani, acesta a fost expulzat in Algeria si inchis la sosirea in Algeria in 2015, dupa respingerea cererii de azil. Acesta ar fi in continuare inchis, potrivit informarilor comunicate judecatorilor CEDO.Barbatul a adus cazul in fata CEDO, apreciind ca trimiterea sa il Algeria il expunea riscului de tortura si rele tratamente, "autoritatile fiind informate despre condamnarea sa pentru terorism in Franta".In decizia sa, CEDO arata ca raporturi, datate 2015, ale Comitetului ONU impotriva torturii si ale mai multor ONG-uri, descriu o "situatie preocupanta in Algeria", in special in ceea ce priveste actiunile Departamentului algerian de informatii si securitate (DRS).Persoanele arestate de DRS, cum este cazul petentului, "ar fi plasate in detentie fara control judiciar sau comunicatii cu exteriorul si ar putea fi supuse unor rele tratamente, inclusiv tortura", au explicat judecatorii.Acestea au cerut in consecinta Frantei "sa intreprinda toate demersuri posibile pentru a obtine de la autoritatile algeriene asigurarea concreta si precisa ca petentul nu va fi supus" unor astfel de tratamente.