FBI spune ca are ''ingrijorari serioase'' fata de acuratetea unui memoriu pe care il declasifica republicanii 

Comitetul pentru servicii secrete al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, prezidat de republicanul Devin Nunes, a aprobat luni seara declasificarea unui document de patru pagini, in ciuda opozitiei Departamentului de Justitie si a FBI care afirma ca acest memoriu ar contine informatii sensibile despre operatiunile americane de contraspionaj, aminteste AFP.Insa, potrivit Reuters, miercuri, la cateva ore dupa aceasta rara critica publica din partea FBI, un oficial al administratiei Trump a spus ca documentul in cauza va fi probabil facut public joi."FBI a beneficiat de o oportunitate limitata de a examina acest memoriu in ziua dinaintea votului Comitetului pentru declasificare", a precizat FBI in comunicatul de miercuri. "Asa cum am aratat in timpul analizei noastre initiale, avem ingrijorari serioase privind omisiuni ale unor fapte care afecteaza fundamental acuratetea memoriului", arata FBI.FBI a refuzat sa spuna daca directorul Christopher Wray, care a vazut memoriul in weekend, a aprobat comunicatul, scrie Reuters. Trump l-a numit pe Wray la conducerea institutiei dupa demiterea directorului James Comey, in luna mai a anului trecut.Republicanul Devin Nunes a respins, intr-o declaratie emisa miercuri, ca fiind "false", obiectiile Departamentului de Justitie si FBI fata de declasificarea documentului.