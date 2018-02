SUA: Test nereusit de aparare antiracheta (oficial american)

Armata americana a efectuat miercuri, din Hawaii, un test nereusit de doborare a unei rachete de exercitiu, a precizat un oficial american, pe fondul ingrijorarilor crescande privind programul balistic si nuclear dezvoltat de regimul nord-coreean, transmite Reuters.Oficialul, care a facut declaratii sub protectia anonimatului, a precizat ca o racheta SM-3 Block IIA a fost lansata de la un sistem de testare Aegis Ashore ("Aegis la sol") din Hawaii, dar nu a reusit sa loveasca o alta racheta trasa de la bordul unei aeronave, potrivit Agerpres In iunie 2017, Statele Unite au ratat interceptarea unei rachete balistice de raza medie deasupra oceanului Pacific intr-un test al interceptorului SM-3 IIA, o varianta noua si care ar trebui sa inlocuiasca in urmatorii ani interceptoarele SM-3 IB folosite in prezent in baza de la Deveselu. Interceptorul a fost lansat de pe distrugatorul USS John Paul Johnes si ar fi trebuit sa intercepteze o racheta balistica lansata dintr-o baza din Hawaii. Este cel de-al doilea test al noului interceptor, primul - in februarie 2017 - a fost cu succes.In 2014, un sistem american de aparare antiracheta a reusit pentru prima oara sa intercepteze o racheta in plin zbor deasupra Pacificului, in cadrul unui exercitiu. Sistemul Ground Based-Midcourse Defense (GMD), gestionat de societatea Boeing si care costa 40 de miliarde de dolari, are ca obiectiv protejarea teritoriului american de eventuale tiruri de rachete balistice cu raza lunga de actiune.Statele Unite dispun de un alt sistem antiracheta care foloseste rachetele SM-3, dispuse la bordul navelor antiracheta si care va fi amplasat pana in 2018 in Romania si Polonia, in cadrul scutului antiracheta al NATO.