Ce trebuie retinut din discursul lui Donald Trump despre starea Natiunii

Aflat la cel mai scazut nivel in sondaje intr-o tara profund divizata, Donald Trump are nevoie sa schiteze cai de compromis cu democratii daca vrea sa-si consolideze bilantul legislativ. "In seara asta lansez un apel catre toti sa lasam de o parte divergentele dintre noi ca sa gasim un teren de intelegere si sa realizam unitatea pe care o datoram poporului care ne-a ales ca sa-l servim", a declarat presedintele. Congresmenii au termen pana la data limita 8 februarie sa se inteleaga pe chestiunile bugetare pentru a evita un al doilea shutdown.Bugetul si imigratia fiind doua subiecte a priori distincte, care sunt strans corelate de cateva luni, presedintele a acordat acestei a doua teme un loc important in discursul lui."In searea asta, intind mana alesilor celor doua partide, democratilor ca si republicanilor, sa ne protejam cetatenii, oricare ar fi originile lor, culoarea pielii sau religia". Locatarul de la Casa Alba a criticat indelung "frontierele deschise" care au costat "numeroase vieti nevinovate"."Timp de decenii, frontierele deschise au permis drogurilor si bandelor sa se reverse in comunitatile noastre cele mai vulnerabile. Ele au permis unor milioane de muncitori prost platiti sa intre in concurenta pentru locuri de munca si salarii cu americanii cei mai saraci".De cateva zile, administratia a vorbit despre o cale de acces la cetatenie pentru 1,8 milioane de persoane fara acte, daca opozitia accepta sa deblocheze 25 de miliarde de dolari pentru cea mai emblematica promisiune din campania miliardarului: construirea unui zid la frontiera cu Mexicul.Presedintele a mai cerut Congresului sa sprijine un plan de investitii de cel putin 1.500 de miliarde de dolari pentru a dezvolta infrastructura in Statele Unite, o alta promisiune de campanie."Vom construi noi drumuri stralucitoare, poduri, autostrazi, cai ferate si cai navigabile in toata tara".In afara de a scoate in evidenta cifrele cresterii incurajatoare (2,3 % in 2017 fata de 1,5 % in 2016), republicanul, sustinatorul dereglementarii, a pus accentul pe cifrele bune privind locurile de munca. "Vreme de ani de zile, companiile si locurile de munca ne paraseau. Astazi, revin". Scotand in evidenta "cea mai mare reforma fiscala din istoria americana", el a insistat pe impactul concret al acesteia. "De cand am votat scaderea impozitelor, circa trei milioane de muncitori au primit deja bonusuri legate de acestea din urma, mii de dolari pentru unii dintre ei", a spus el.Presedintele a estimat ca mai este "mult de facut" pentru a invinge total organizatia Stat Islamic (SI). "Sunt mandru ca pot spune ca actuala coalitie pentru distrugerea SI a eliberat aproape 100% teritoriul ocupat de acesti ucigasi in Irak si in Siria. (...) Vom continua lupta pana ce SI va fi infrant".Deplangand faptul ca Statele Unite au eliberat mai multi teroristi, dl Trump a anuntat ca a semnat un decret ca sa lase deschisa inchisoarea de la Guantanamo. "Astazi, imi tin o alta promisiune" de campanie, a subliniat republicanul: "Tocmai am semnat un decret care ordona [ministrului apararii, Jim Mattis] sa reexamineze politica noastra de incarcerare militara si sa mentina deschise instalatiile carcerale de la Guantanamo Bay".Tarile rivale ale Statelor Unite, "precum China si Rusia", ne "ameninta interesele, economia si valorile", a declarat Donald Trump, apreciind ca fata de ele, "slabiciunea este calea cea mai sigura spre conflict". Pentru a asigura "puterea" Washingtonului, presedintele american a cerut Congresului sa voteze creditele necesare pentru armata americana, in special pentru "a moderniza si a reface arsenalul nostru nuclear", pentru a-l "face atat de tare si puternic incat sa descurajeze orice agresiune".Locatarul de la Casa Alba a denuntat de altfel regimurile comuniste din Cuba si Venezuela, a criticat dur acordul nuclear iranian si a criticat "dictatura cruda din Coreea de Nord". A avertizat impotriva "complezentei si concesiilor" in fata amenintarii nucleare nord-coreene, promitand sa "nu repete greselile predentelor administratii care ne-au adus in aceasta situatie foarte periculoasa".