Un membru important al partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania s-a convertit la Islam din cauza "declinului moral" al Bisericii Protestante

"Unul dintre motivele convertirii mele are legatura cu schimbarile care au avut loc in biserica, o institutie care nu mai reflecta valorile mele", a spus Wagner.Pentru a-si explica decizia, Wagner a facut referire la pozitia bisericii privind Alternativa pentru Germaniai si "participarea preotilor la parada gay de la Berlin, unde sunt si copii. Este inacceptabil!".Convertirea lui Wagner este cu atat mai surprinzatoare cu cat in trecut a ocupat o pozitie oficiala in cadrul Bisericii Protestante. Wagner s-a convertit in octombrie 2017 dar a facut anuntul public abia saptamana trecuta, atunci cand si-a si dat demisia dintr-o functie de conducere a partidului. A ramas, totusi, membru de partid.Decizia lui Wagner nu a picat deloc bine in partid, care are o pozitie anti-Islam. Unul dintre colegii sai, Kai Berger, a declarat ca este "foarte ingrijorat". "Multi membri se asteapta ca el sa-si dea demisia din partid. Din pacate, nu putem sa il dam afara", a adaugat Berger.