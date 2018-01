A nins in desertul din Arabia Saudita

Sute de localnici entuziasmati au fost prezenti in zapada. Camilele acoperite de zapada au fost si ele surprinse in mai multe imagini si au facut repede inconjurul internetului.Fenomenul este unul extrem de rar pentru aceasta zona, temperaturile in aceasta perioada atingand, in mod normal, 20 de grade Celsius.In Tabuk, temperaturile au scazut pana la -2 grade Celsius.Zapada a cazut, de asemenea, in Siria, Iran si Liban. Insa nu toata lumea s-a bucurat de acest fenomen care a adus si o tragedie in regiune, dupa ce noua refugiati sirieni care au incercat sa treaca granita in Liban au inghetat.