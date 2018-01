SUA publica o lista cu cercul apropiatilor lui Vladimir Putin care risca noi sanctiuni / Printre ei, Serghei Lavrov si Dmitri Medvedev / Putin se declara vexat ca nu figureaza pe lista

"Este, bineinteles, un act inamical, el complica (...) relatiile ruso-americane si afecteaza ansamblul relatiilor internationale", a spus el, intr-o conferinta cu cadre de conducere in cartierul general de campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.Aceasta lista, foarte asteptata, a fost publicata in noaptea de luni spre marti si contine peste 200 de nume, dintre care 114 oficiali si 96 oameni de afaceri.Pe aceasta lista de sapte pagini - care nu declanseaza insa impunerea imediata de sanctiuni - figureaza ministrul Afacerilor externe, Serghei Lavrov, premierul Dmitri Medvedev si inlati oficiali ai serviciilor rusesti de informatii. De asemenea, se regasesc directori ai marilor companii publice, precum Rosneft si Sberbank.Lista implica riscul de taiere a accesului la finantarea internationala pentru cercul cel mai apropiat de presedintele rus."Trebuie mai intai sa analizam, aceasta publicare este fara precedent", a declarat, intr-o prima reactie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Nu traim de ieri in conditii de manifestare a agresivitatii fata de noi, de aceea nu trebuie sa cedam emotiilor, trebuie mai intai sa intelegem totul si dupa aceea sa ne formulam pozitia", a subliniat el.Trezoreria americana avea ca termen limita luni, la miezul noptii, pentru publicarea acestei liste, conforma unei legi adoptate anul trecut de Congres.Aceasta lege vizeaza pedepsirea Rusiei pentru atitudinea fata de Ucraina si a fost adoptata cu o majoritate zdrobitoare de parlamentarii americani iar presedintele a promulgat-o in 2 august, desi a criticat mai multe prevederi. Trump a evitat sa isi foloseasca dreptul de veto avand in vedere majoritatea cu care a fost aprobata legea.Trump a fost acuzat in mai multe randuri ca a beneficiat de sprijinul Moscovei in alegerile din 2016 si ca e reticent sa adopte noi sanctiuni fata de Rusia lui Vladimir Putin.Departamentul american de Stat a afirmat luni ca aceasta lege a avut ca efect determinarea guvernelor straine sa renunte la contracte de armament cu societatile rusesti si deci este inutila in prezent impunerea de noi sanctiuni in domeniul vanzarilor de arme.