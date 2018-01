India risca sa ramana fara lapte din cauza vacilor sacre protejate in temple

Nodul se strange in jurul agricultorilor, carora nu le mai convine sa pastreze vacile in cazul in care nu pot, la sfarsitul ciclului de productie a laptelui, sa le vanda carnea. Incepand din anul 2011, in intreaga Indie au inceput sa apara primele sanctuare finantate prin donatii ale fundamentalistilor care gazduiesc vacile ce nu mai pot produce lapte. Deschiderea acestor adevarate gradini ale vacilor sacre a crescut semnificativ din 2014, de cand Narendra Modi a devenit prim-ministru, si mai mult din luna mai a anului trecut, cand guvernul din Delhi a incercat sa interzica sacrificarea vacilor pe scara nationala, lege blocata insa de catre Curtea Suprema.Numai ca intre timp unele state, in special cele din nord-vest, au adoptat norme regionale care interzic sau limiteaza uciderea si taierea vacilor, ajungandu-se astfel la peste 5.000 de sanctuare in intreaga tara. Sanctuarul Sri Krishna Gaushala de la Uttar Pradesh, la granita cu Rajasthan, care se intinde pe o suprafata de 15 hectare, pare un adevarat paradis vegetarian. Un paradis care 'inghite' anual doua milioane de euro, suma necesara pentru a plati salariile celor 300 de lucratori si pentru a hrani miile de vaci care pasc printre pajistile mirifice si iazurile pline cu de rate.Aprofundand fenomenul, descoperim insa ca intr-un sanctuar din sud, in Madhya Pradesh, unde este pe cale sa se incrimineze abandonarea vacilor, in decembrie anul trecut au murit 52 din cele 4.000 de animale sacre gazduite. Din examinarea viscerelor acestora a reiesit o problema tipica Indiei, si anume otravirea cu buruieni si polietilena, adica cu pungile de plastic gasite in cosurile de gunoi. Asadar, chiar si in parcurile de lux ale animalelor sacre salvate de la abator exista riscuri cu care se confrunta cele 20 de milioane de vaci abandonate in fiecare an pe strazile din India.Mai exact, riscul de a muri otravite de la consumul de gunoaie. Asistam asadar la o alta contradictie uriasa. E frumos ca se salveaza viata unui animal, chiar daca din motive religioase - discriminatorii fata de alte bovine, dar daca nimeni nu isi poate permite sa creasca vacile, acestea vor disparea. Astfel, tentativa de a le salva va duce la disparitia lor. Problema devine din ce in ce mai grava din cauza cresterii mari a cererii de lapte.Se estimeaza ca cifra de afaceri a laptelui proaspat si a celui pasteurizat care in anul 2015, in India, atingea 12 miliarde de euro, pana in 2020 se va dubla, ajungand la 24 de miliarde.